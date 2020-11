Mallorcas Drittliga-Kicker spielen remis

Das wäre beinahe schiefgegangen: Mallorcas Drittliga-Kicker von Atlético Baleares gelang im Heimspiel gegen die B-Mannschaft von Atlético Madrid nur ein 0:0-Unentschieden.

Nando hatte die Gäste aus der Hauptstadt am Sonntag in der 23. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Erst in Minute 88 konnte Baleares-Stürmer Vinícius Tanque den Ausgleichstreffer erzielen.

Atlético Baleares hat jetzt einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden auf dem Konto und belegt in der Gruppe 5A der Segunda División B Platz drei.

In derselben Gruppe befinden sich die Mallorquiner von Poblense auf dem neunten Platz. Sie spielten am Sonntag bei Las Rozas ebenfalls 1:1.