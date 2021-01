Real Mallorca gewinnt Heimspiel in Palma

Der Inselclub Real Mallorca hat am Samstagabend das Heimspiel gegen den FC Girona mit 1:0 gewonnen. In der 92. Minute schoss der Stürmer Amath Ndiaye die Insulaner zum Sieg.

Damit führen die Mallorquiner derzeit mit 48 Punkten die Tabelle der zweiten spanischen Liga an. Der Inselclub bleibt somit weiterhin Aufstiegsfavorit. Real Mallorca war im Juli vergangenen Jahres in die zweite Liga abgestiegen. Nun stehen die Chancen für einen erneuten Aufstieg in die erste Liga "Primera División" gut.

Am kommenden Freitag trifft Real Mallorca auswärts auf Albacete. Anpfiff ist um 21:00 Uhr im Stadion Carlos Belmonte. (cg)