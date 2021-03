Sechsfacher Weltmeister feiert Geburtstag auf Mallorca

Mallorca ist die Heimatinsel einer Radsportlegende. Und die hatte jetzt Grund zum Feiern. Guillem Timoner wurde 95 Jahre alt.

Zahlreiche Gratulanten ließen es sich nicht nehmen, dem Sportler am Donnerstag in seinem Heimatort Felanitx zu gratulieren. Dort beging Timoner seinen Ehrentag gemeinsam mit Ehefrau Francisca.

Der Mallorquiner war sechsmal Steher-Weltmeister und gilt damit als erfolgreichster Sportler aller Zeiten in dieser Disziplin. Bei Steher-Rennen fahren die Radler auf der Bahn hinter einem Motorrad, das als Schrittmacher dient.

Seinen ersten WM-Titel feierte Timoner im Jahr 1955 in Mailand, er ging damit als erster spanischer Rad-Weltmeister überhaupt in die Geschichte ein. 1959 (Amsterdam), 1960 (Leipzig), 1962 (Mailand), 1964 (Paris) und 1965 (San Sebastián) wurde er erneut Weltmeister. In verschiedenen Radsport-Disziplinen holte er zudem Dutzende spanische Meistertitel.

Auch in der deutschen Radsportszene hat der Name Timoner immer noch einen guten Klang. Und so kommt es hin und wieder vor, dass sich der eine oder andere Radtourist in Felanitx zum Haus des Mallorquiners durchfragt, um diesen mal persönlich kennenzulernen. Für Timoner ist das kein Problem, er erzählt gerne aus seinem Leben, hat viele Erinnerungsstücke wie alte Zeitungsartikel archiviert.

Einen Traum hat der 95-Jährige, der für sein Alter recht fit ist, noch: Er möchte gerne 100 werden.