Real Mallorca kämpft weiter um den Aufstieg,

Der Zweitligist Real Mallorca holt weitere wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Der Inselclub gewann am Sonntag im heimischen Visit Estadi Mallorca 2:0 gegen den galicischen Club CD Lugo.

Bereits in der ersten Minute schoss Daniel Rodríguez Vázquez Real Mallorca in Führung. In der zweiten Halbzeit baute Víctor Mollejo in der 63. Minute den Vorsprung weiter aus. Der Inselclub unter Trainer Luis García Plaza befindet sich derzeit mit 68 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der zweiten spanischen Liga.

Am kommenden Samstag treffen die Mallorquiner auswärts in Valencia auf Castellón. Anpfiff ist um 16 Uhr im Estadio Municipal Nou Castàlia. (cg)