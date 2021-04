Auf Mallorca dürfen die Kinder wieder kicken

Ein Stück Normalität rückt für die Kinder auf Mallorca näher: Ab Samstag, 24. April, können die Sechs- bis Elfjährigen wieder Sport unter Wettkampfbedingungen betreiben.

Nach mehr als einem Jahr der Lähmung kann damit der Spielbetrieb in den Jugendbereichen von Fußball, Basketball, Handball und anderen Mannschaftssportarten wieder aufgenommen werden. Das hat das balearische Sportministerium in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium bekannt gegeben. Formal wird die Balearen-Regierung die Neuregelung in der kommenden Woche beschließen.

Die Saison 2020/21 soll allerdings auf das Nötigste reduziert werden und mit jeweils einem Spiel pro Woche im Juni enden. Ziel sei nicht, ausgefallene Spiele nachzuholen, sondern den Kindern wieder sportlichen Wettbewerb zu ermöglichen. Bisher ist coronabedingt nur Training erlaubt.