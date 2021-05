Erfolgreicher Golf-Event des Mallorca Magazins

Es war ein rundum gelungener Event des Mallorca Magazins auf dem Golfplatz von Alcanada. Am Pfingstsamstag fand dort der MM-Frühlings-Cup 2021 statt. 104 Golferinnen und Golfer spielten mit und hatten ihren Spaß.

Das wird deutlich, wenn man die beiden Foto-Galerien anklickt, die den Tag dokumentieren.

Die sportlichen Sieger durften sich über Wein-Präsente von Macià Batle freuen. Brutto-Siegerin bei den Damen wurde Jasmine Ciucci-Neri. Bei den Herren gewann Borja Azpilicueta. Als Erst- oder Zweitplatzierte in den drei Netto-Klassen erhielten Beate Rau, Sylvester Fortuna, Tim Millerchip, Paula Azpilicueta, Ulrich Fritz und Gabriela Vidal Applaus. Die Gewinner der Sonder-Wertungen waren Lianjie Welker und Danielle Andreanelli (Nearest to the Pin) sowie Magnea Haraldsdottir und Santiago Linares (Longest Drive).