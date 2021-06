Fußball-Promis spielen auf Mallorca exclusives Golf-Turnier

Ehemalige Fußballprofis und aktuelle Trainer nehmen auf Mallorca an einem Golf-Turnier teil. Die Veranstaltung findet in Pula in der Gemeinde Son Servera im Nordosten der Insel statt und dauert von Montag bis Mittwoch.

Rund 30 frühere Spieler sind eingeladen. Darunter ist der Deutsche Bernd Schuster, der einst Real Madrid trainierte. Auch der aktuelle Coach von Manchester City, Pep Guardiola, spielt mit. Weiterer Teilnehmer ist der Franzose Michel Platini, ehemaliger Chef des europäischen Fußball-Verbandes Uefa.

Insgesamt schwingen rund 30 Ex-Kicker den Golf-Schläger. Das Turnier heißt offiziell "Legends Trophy" und fand vergangenes Jahr coronabedingt nicht statt. Nun beginnt die dritte Auflage auf der Golf-Anlage in Son Servera.