Tennis in Santa Ponça: Deutscher Spieler startet ins Turnier

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff startet am Sonntag in das Turnier in Santa Ponça. Der Westfale tritt bei den Mallorca Championships in der ersten Runde gegen den Franzosen Adrian Mannarino an. Das Match beginnt nicht vor 17.30 Uhr auf dem Center-Court.

Zwei Stunden später soll der Mallorquiner Jaume Munar seinen ersten Auftritt haben. In Runde eins bekommt er es mit Tennys Sandgren aus den Vereinigten Staaten zu tun. Am Sonntag stehen drei Matches des Einzel-Hauptfelds auf dem Programm.

Das Turnier ist ein Event der 250er-Kategorie, es gibt 250 Weltranglistenpunkte für den Sieger. Es dauert bis Samstag, wenn das Finale steigt. Gespielt wird auf Rasen im neu gestalteten Mallorca Country Club.