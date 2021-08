Regatta mit Segel-Oldtimern im Meer vor Mallorca

Die Freunde historischer Segelschiffe hatten mal wieder allen Grund zum Schwärmen. Nachdem der maritime Event coronabedingt im vergangenen Jahr ausfallen musste, fand am Wochenende die 26. Auflage der „Regata Illes Balears Clàssics“ in der Bucht von Palma statt. 16 Oldtimer der Meere zogen am Samstag und Sonntag die Blicke auf sich.

Zu den Siegern in den einzelnen Klassen gehörte unter anderem die im Real Club Náutico von Palma beheimatete Marigan aus dem Jahr 1898 von Tim Liesenhoff. Auch die Argos von Bárbara Trilling, die Meerblick von Gaby und Otto Pohlmann und die Orion von Tiffany Blackman reihten sich neben anderen in die Gewinnerliste ein.