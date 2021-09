"Mallorca könnte das Wimbledon des Südens Europas werden"

Der deutsche Geschäftsmann Edwin Weindorfer ist Gründer und CEO der Emotion Group, einem Unternehmen, das Sportveranstaltungen, insbesondere Tennis und Golf, organisiert. Nun hat er die Leitung des Sportzentrums "Mallorca Country Club" in Santa Ponça übernommen. Der Club soll nach einer umfassenden Renovierung, die von der Emotion Group gefördert wird, wiedereröffnet werden.

In einem Interview mit der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora äußerte er sich nun zu den Zukunftsplänen der Sportanlage und die Wichtigkeit des Tennis und Golfsports auf der Insel. So steht im kommenden Monat bereits das nächste große Sportevent an: Die Mallorca Golf Open, die vom 21. bis 24. Oktober in Santa Ponça stattfinden.

Ganz oben auf der Agenda steht auch das jährlich stattfindene Tennisturnier "ATP Mallorca Championships", auf dessen Orgsanisation auch künftig das Hauptaugenmerk gelegt wird, so Weindorfer. In diesem Jahr fand das Turnier vom 20. bis 26. Juni statt. Tennisstars wie unter anderem Novak Djokovic nahmen daran teil. Auch weitere Events und Veranstaltungen sollen künftig auf dem Gelände abgehalten werden.

Auf der Anlage des "Mallorca Country Clubs" wurden mittlerweile alle Tennisplätze fertiggestellt. Insgesamt gibt es sechs Rasenplätze, fünf Sandplätze und einen Hartplatz. Außerdem gibt es sechs Padelplätze, einen Fitnessraum und ein Restaurant. Der Club soll eine Kapazität von rund 500 Mitgliedern haben.

"Unsere Vision ist es, ein südeuropäisches Wimbledon zu schaffen. Was wir wollen, ist ein sozialer Club, eine neue Plattform für Tennis in Santa Ponça, die jedem offen steht, nicht nur Touristen", erklärt Weindorfer. Die Insel biete großes Potenzial, sowohl auf den spanischen als auch auf den internationalen Markt. "Zudem hat Mallorca Spitzensportler wie Rafael Nadal und Carlos Moya hervorgebracht", so Edwin Weindorfer.