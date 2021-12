Mallorcas Tennisstar Nadal mit Corona infiziert

Der auf Mallorca aufgewachsene spanische Tennisstar Rafael Nadal ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilte der Sportler selbst in den sozialen Netzwerken mit.

Wie er sagte, wurde dies festgestellt, nachdem er ein Turnier in Abu Dhabi bestritten hatte. Dort war er nach vier Monaten erstmals wieder aufgetreten. In Kuwait und in dem arabischen Emirat sei er immer negativ getestet worden.

"Ich erlebe gerade unangenehme Momente", schrieb Nadal. "Aber ich hoffe, langsam wieder gesund zu werden." Er habe sämtliche Personen informiert, mit denen er in Kontakt gewesen sei.