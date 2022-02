Die neue Trophäe ist schon in Rafael Nadals Museum

Es ist der 21. Grand Slam in Rafael Nadals Trophäenschrank; und somit ist der Mallorquiner der erste Tennisspieler in der Geschichte, der diese Zahl erreicht. Nun ist die Trophäe Teil seiner Sammlung in Rafa Nadals Museum in Manacor, wo eine einzigartige Ausstellung zu sehen ist: alle Grand Slams des mallorquinischen Athleten. Der Pokal wurde dem Spieler selbst übergeben, und somit wurde auch eine lange Tradition in seiner Profikarriere erfüllt.

Keine Woche ist seit dem Finale und dem epischen Triumph über den Russen Daniil Medvedev vergangen, und Nadal ruht sich bereits mit seinem Team in Manacor aus. Bald geht es für ihn zurück auf den Sandplatz von Acapulco auf die Sandplätze zurückkehrt, wo Roland Garros und der zweiundzwanzigste Grand Slam auf den mallorquinischen Tennisspieler warten. Nadal ist jetzt bereits eine lebende Legende des Weltsports, was sich zweifelsfrei in seiner Trophäensammlung im Museum der Rafa Nadal Academy in Manacor widerspiegelt.