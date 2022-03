Nadal erleidet Rippenriss und fällt mehrere Wochen aus

Der auf Mallorca groß gewordene Tennis-Weltstar Rafael Nadal kann vier bis sechs Wochen lang nicht mehr spielen. Beim verlorenen Finale des Turniers in Indian Wells erlitt der Sportler einen Rippenriss.

Nadal hofft, bis zum Roland-Garros-Grand-Slam-Turnier in Paris wieder gesund zu sein. Er begab sich in Barcelona in die Obhut des Arztes seines Vertrauens.

Der 35-jährige Mallorquiner hat in diesem Jahr bereits die Australian Open und das Turnier ATP 500 in Acapulco, Mexiko gewonnen.