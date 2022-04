Real Mallorca verpatzt und verpatzt und verpatzt

Real Mallorca hat beim Auswärtsspiel gegen den FC Elche eine vernichtende 3:0-Niederlage einkassieren müssen. Die Inselkicker, die nach sieben Niederlagen in Folge zuletzt einen Sieg gegen Atlético Madrid eingefahren hatten und den Abstiegsplätzen gerade mal so eben entklettert waren, haben jetzt schon wieder einen gefährlichen Abstiegskurs eingeschlagen."Der Klassenerhalt wird dadurch unmöglich", konstatierte nicht nur der Sportreporter der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", Miquel Alzamora.

Die Mannschaft habe in geradezu selbstzerstörerischer Weise ihr wohl schlechtestes Spiel der Saison gezeigt. Und das gegen einen Gegner, der selbst um den Klassenerhalt kämpfen muss. Die Inselkicker hatten offenbar auf einen 0:0-Gleichstand gesetzt, um so wenigstens einen Punkt mit nach Palma zu bringen. Doch diese Strategie eines einfallslosen Defensivspiels habe sich als absoluter Fehler erwiesen. So gab es in der ersten Halbzeit so gut wie gar keine Aktivität im Sturm, dafür hatte Elche bereits in der 10. und 30. Minute Torchancen, die die Kicker von der der spanischen Ostküste dann in der 40. Minuten zum 1:0 ummünzten.

Noch schlechter lief die zweite Halbzeit für Real Mallorca. In Minute 55 besorgt Pedro Bigas das 2:0 für Elche, während Insel-Torhüter Sergio Rico glücklos im Kasten agierte. Damit nicht genug, kassiert Real Mallorca in der 82. Minute noch ein Eigentor von Kang In Lee: Ein zentraler Ball von Gumbau in den Strafraum wurde von Tete Morente schlecht kontrolliert, Rico warf sich verzweifelt in den Schuss, doch anstatt den Ball zu fangen, wehrte er ihn mit dem Fuß ab. Das Lederrund springt gegen Kang In und landet als Abpraller im eigenen Tor zum 0:3.

Ob Real Mallorca sich nach diesem Debakel bereits wieder auf einem der drei Abstiegsplätze befindet, ist noch nicht sicher. Noch stehen Spiele aus und insbesondere Verfolger Cádiz muss am Montag gegen FC Barcelona antreten. Für Real Mallorca geht es bereits am Dienstag wieder auf den Rasen. Gegner ist der derzeitige Tabellenletzte Alavés.