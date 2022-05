Der russische Tennisprofi Daniil Medvedev wird erneut beim ATP Turnier „Mallorca Championships“ vom 18. bis 25. Juni im Santa Ponsa Country Club abschlagen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstagvormittag bekannt. Medvedev, der derzeit von vielen internationalen Wettbewerben wie in den USA und in England ausgeschlossen ist, hatte das ATP Turnier auf der Insel im vergangenen Jahr gewonnen. Der Moskauer besiegt damals im Finale den US-Amerikaner Sam Querrey. Unmittelbar nach der Preisverleihung hatte Medwedew erklärt, wie sehr ihm die Insel gefallen habe und dass er bei künftigen Auflagen wiederkommen werde.

Neben Medwedew gehen fünf weitere Tennisspieler aus den Top 20 der Welt in Santa Ponsa an den Start, wie der Pole Hubert Hurkacz (Platz 13) oder der Kanadier Denis Shapovalov (15). Zu diesen drei Top-15-Spielern gesellen sich die Spanier Pablo Carreño, Olympia-Medaillengewinner, und Roberto Bautista Agut, Halbfinalist in Wimbledon 2019. Der exzentrische Australier und diesjährige Australian-Open-Champion im Doppel, Nick Kyrgios, hat ebenfalls seine Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt. Zu den deutschen Turnierteilnehmern zählen Daniel Altmaier (53) und Oscar Otte (59). Bis zum Turnier sollen noch weitere hochkarätige Spieler dazustoßen. Hier die Liste der bisher für das Turnier angemeldeten Spieler in alphabetischer Reihenfolge. In Klammern ihr aktuelles ATP-Ranking.:

- Altmaier, Daniel GER (53)

- Baez, Sebastian ARG (36)

- Bautista Agut, Roberto ESP (19)

- Bonzi, Benjamin FRA (52)

- Carreno Busta, Pablo ESP (18)

- Djere, Laslo SRB (56)

- Giron, Marcos USA (49)

- Griekspoor, Tallon NED (58)

- Harris, Lloyd RSA (39)

- Hurkacz, Hubert POL (13)

- Isner, John USA (26)

- Iwaschka, Ilja (50)

- Karatsev, Aslan (41)

- Kecmanovic, Miomir SRB (31)

- Medwedew, Daniil (2)

- Molcan, Alex SVK (38)

- Otte, Oscar GER (59)

- Schapowalow, Denis CAN (15)

- van de Zandschulp Botic NED (29)