Mallorcas Tennis-Star Rafael Nadal steht im Halbfinale der French Open in Paris. Der Fünfte der ATP-Weltrangliste aus Manacor bezwang im Viertelfinale am Dienstag den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien in vier Sätzen mit 2:6, 6:4, 2:6 und 7:6. Im Halbfinale von Paris trifft Nadal jetzt am Freitag um 14.45 Uhr auf den Deutschen Alexander Zverev (3), der sich im Viertelfinale mit 6:4, 6:4, 4:6 und 7:6 gegen den Spanier Carlos Alcaraz (6) durchgesetzt hatte.

Alcaraz gilt als neues spanisches Mega-Talent und potenzieller Nachfolger Nadals. Für Zverev war der Sieg eine Revanche gegen den 19-Jährigen aus Murcia, nachdem dieser Zverev noch im Finale der ATP Masters in Madrid vom Platz gejagt hatte. Mögliche Finalgegner Nadals sind der Norweger Casper Ruud (8) und der Däne Holger Rune (40) beziehungsweise der Russe Andrej Rublev (7) und der Kroate Marin Cilic (23), die sich in den Viertelfinalspielen an diesem Mittwoch (14.30 und 20.45 Uhr) gegenüberstehen. Rafa Nadal – mit 21 Grand-Slam-Siegen der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte – gilt als Sandplatzkönig von Paris. In den vergangenen 17 Jahren konnte er sich 13 Mal zum Roland-Garros-Sieger krönen, unter anderem von 2017 bis 2020 in Serie. Im vergangenen Jahr hatte Dokovic das Turnier gewonnen. Offen ließ Rafa Nadal, wie es nach dem Turnier für ihn weitergeht. Der verletzungsgeplagte 35-Jährige sagte dazu: "Das weiß ich jetzt noch nicht."