Keine Chance, dass Mallorcas Tennisstar Rafael Nadal bereits vor den US Open Ende August wieder die Führung der Weltrangliste übernimmt! Der 36-jährige Mallorquiner, derzeit auf Platz 3 der ATP-Liste, kassierte am Mittwoch überraschend bereits in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Mason nahe Cincinnati (USA) eine Niederlage gegen den Kroaten Borna Cori und schied damit aus dem Wettbewerb aus.

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger aus Manacor hatte seit Anfang Juli kein Match mehr bestritten, damals musste er verletzt auf sein Wimbledon-Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios verzichten. Hätte Nadal das Turnier in Cincinnati gewonnen und die Nummer zwei Daniil Medvedev gleichzeitig das Viertelfinale nicht erreicht, wäre der Mallorquiner auf der Weltrangliste ganz nach oben gekommen. Ihm selbst schien die verpasste Chance nicht viel auszumachen. "Ich muss in den Grand-Slam-Modus kommen", erklärte Nadal nach dem verlorenen Spiel mit Blick auf die US Open. "Ich brauche Training, ich muss besser returnieren. Ich brauche noch Tage." Er sei nicht bereit genug gewesen, um das Spiel zu gewinnen.