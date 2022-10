Vom 20. bis einschließlich 23. Oktober ist Mallorca erneut Austragungsort eines der hochkarätigsten Golfturniere in Europa. Die "Mallorca Golf Open" sind Teil der DP World Tour, ehemals PGA European Tour genannt, an der die besten Profis der Welt teilnehmen. Nach Santa Ponça 2021 wird das Turnier in diesem Jahr auf dem Arabella-Platz Son Muntaner in Palma ausgetragen. "Die Vorbereitungen auf dem Platz sind weitgehend abgeschlossen, Greens und Fairways befinden sich in hervorragendem Zustand", sagt Manuel Arenas von der Event-Firma "e/motion group", die auch das jährliche Profi-Tennisturnier "Mallorca Championships" in Santa Ponça ausrichtet.

Die Zuschauer haben erneut die einmalige Möglichkeit, einige der besten Golfspieler hautnah in Son Muntaner zu erleben. "Jeder Gast kann hinter den dafür vorgesehenen Abgrenzungen entlang der Fairways seinen Lieblingsflight begleiten", sagt Arenas. Schlägt ein Spieler einen Ball, gilt es für die Zuschauer natürlich mucksmäuschenstill zu bleiben und sich auch nicht zu bewegen. Golf ist bekanntlich reine Konzentrationssache. Für die Verpflegung der Zuschauer wird an Loch 18 eine eigene Gastro-Zone eingerichtet, wo man sich mit Snacks und Getränken versorgen kann. Nach oder während aller Turniertage steht den Zuschauern natürlich auch das Clubrestaurant von Son Muntaner offen. Und: "Wir haben entlang der Fairways in regelmäßigen Abständen Trinkwasserspender aufgestellt, an denen man kostenlos seine selbst mitgebrachte Flasche auffüllen kann", erklärt Arenas. Einweg-Plastikflaschen sind während der Turnier-Tage tabu. Rund 140 Freiwillige haben sich für die Unterstützung der Turnierveranstalter bereits registriert. "Wir können aber noch gut und gerne mehr brauchen", so Arenas. Auf der Webseite der Veranstalter steht dafür ein Online-Formular bereit. Hier können auch die Eintrittskarten gekauft werden. Die Preise reichen je nach Spieltag zwischen 25 Euro und 35 Euro für Tageskarten oder 60 beziehungsweise 95 Euro für Abos. Alle Informationen sowie den Ticketvorverkauf findet man auf der Homepage www.mallorcagolfopen.com