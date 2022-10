Deutschlands zweitbester Golf-Profi nimmt an dem "Mallorca Golf Open" vom 20. bis 23. Oktober auf dem Arabella Golfplatz Son Muntaner teil. Das gaben die Veranstalter am Freitag zusammen mit anderen Namen weiterer Teilnehmer bekannt. Die "Mallorca Golf Open" ist Teil der DP World Tour Turnierserie, früher PGA European Tour, an der die besten Spieler der Welt teilnehmen.

Maximilian Kieffer belegt derzeit Platz 38 in der Weltrangliste, im August konnte der gebürtige Düsseldorfer bei den Czech Masters in Tschechien seinen ersten Sieg auf der DP World Tour feiern. Neben dem Deutschen geht auf Mallorca unter anderem die Nr. 3 der Weltrangliste, der Australier Ryan Fox an den Start, der zuletzt die Alfred Dunhill Links Championships auf dem Kult-Platz von Saint Andrews für sich entschied. Außerdem nimmt auch der Vize-Kapitän des europäischen Ryder-Cup-Teams, der Däne Thomas Bjorn an dem Turnier auf Mallorca teil. Das mit einem Gesamtpreisgeld von zwei Millionen Euro dotierte Golfturnier in Son Muntaner bietet den Zuschauern erneut die einmalige Möglichkeit, einige der besten Golfspieler hautnah zu erleben. Rund 140 Freiwillige haben sich für die Unterstützung der Turnierveranstalter bereits registriert. "Wir können aber noch gut und gerne mehr brauchen", erklärte Turniersprecher Manuel Arenas gegenüber MM. Auf der Webseite der Veranstalter steht dafür ein Online-Formular bereit. Hier können auch die Eintrittskarten gekauft werden. Die Preise reichen je nach Spieltag zwischen 25 Euro und 35 Euro für Tageskarten oder 60 beziehungsweise 95 Euro für Abos. Alle Informationen sowie den Ticketvorverkauf findet man auf der Homepage www.mallorcagolfopen.com