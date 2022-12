Die Mannschaft des deutschen Fußball-Erstligisten Mainz 05 hält sich derzeit im Rahmen eines Trainingslagers auf Mallorca auf. Gespielt wird auf dem Gelände Ciutat Deportiva Antonio Asensio nördlich von Palma. Ein erstes Testspiel gegen die B-Auswahl von Real Mallorca ist für Mittwoch, 7. Dezember, ab 18 Uhr geplant. Das zweite Spiel beginnt am Samstag um 12.30 Uhr. Der Verein bleibt bis zum 12. Dezember auf der Insel. Der Eintritt für jedes Spiel beträgt fünf Euro.

Mainz 05 belegt derzeit den zehnten Tabellenplatz der ersten Liga. Momentan liegen Traditionsvereine wie VfB Stuttgart, Hertha BSC Berlin oder Bayer Leverkusen hinter dem Club aus Rheinland-Pfalz. Vor Mainz liegen Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen.

Bereits in den vergangenen Jahren waren die Männer von Mainz 05 immer mal wieder in der kühlen Jahreszeit nach Mallorca gekommen. Das Sportzentrum liegt auf der fast schnurgeraden Strecke von Palma nach Sóller und wird gerne von Profiteams genutzt. So war beispielsweise im vergangenen Jahr die Mannschaft von Hertha BSC Berlin hier zu Gast.

Trainer von Mainz 05 ist seit Januar 2021 der Däne Bo Svensson. Als Spieler absolvierte der Innenverteidiger für den FC Kopenhagen 150 Spiele in der Superliga und wurde 2001, 2003 und 2004 dänischer Meister. In Deutschland absolvierte Svensson für Borussia Mönchengladbach und den 1. FSV Mainz 05 insgesamt 122 Spiele in der Bundesliga sowie 19 Spiele für die Mainzer in der 2. Bundesliga. Er spielte dreimal für die dänische Nationalmannschaft.