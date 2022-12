Der Trainer von Mallorcas Fußballdrittligist Atlético Baleares hat am Freitag seinen Amt niedergelegt, nachdem die Mannschaft vier Unentschieden in Folge spielte und nach fünfzehn Ligabegegnungen auf einem Abstiegsplatz steht. Der Assistenztrainer der Mannschaft, David Sierra, hat vorerst die Verantwortung für die erste Mannschaft übernommen und wird auch das Spiel am kommenden Sonntag gegen B-Auswahl von Athletic Bilbao leiten.



Die sportliche Leitung des ATB hat den Rücktritt von Jordi Roger akzeptiert, dem es in dieser Saison bisher nicht gelungen ist, die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. "Wir hatten Vertrauen in unseren Trainer, aber wir haben beschlossen, die Entscheidung von Jordi Roger zu akzeptieren, nachdem wir mit ihm übereinstimmten, dass ein Wechsel eine gute Sache sein könnte, um zu versuchen, die gefährliche Dynamik der letzten Ergebnisse zu ändern und nach einem Wendepunkt zu suchen, der der Mannschaft helfen wird, Positionen zu erklimmen", sagte Patrick Messow in einer Erklärung, die vom eigenen Verein der Blau-Weißen veröffentlicht wurde.



Atlético Baleares, das als einer der Aufstiegskandidaten in die Saison gestartet war, hat in den ersten Monaten des Wettbewerbs, in denen man auch aus der Copa del Rey ausgeschieden ist, nur drei Siege (allesamt im Estadi) und acht Unentschieden erreicht. Die Fans, die der Mannschaft bereits den Rücken gekehrt hatten, forderten bereits am Donnerstag nach dem Heimspiel gegen SD Logroñés Rogers Abgang.