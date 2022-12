Die Mallorquinerin Luna Sobron schreibt weiterhin Golf-Geschichte auf der Insel. Zum fünften Mal in Folge hat sich die 28-jährige Profi-Spielerin für die höchste Profiserie, die LPGA-Tour in den USA qualifiziert. Sobron, deren Heimatplatz der T Golf Club Palma zwischen Magaluf und El Toro ist, erreichte bei der letzten Turnierserie im US-Bundesstaat Alabama in diesem Jahr den 12. Platz, der sie zur Teilnahme an der LPGA-Tour in der kommenden Saison berechtigt.

Sobron spielte im Finale am Samstag einen 68er-Score und schaffte es in insgesamt acht Spielrunden auf ein Gesamtergebnis von 19 Schlägern unter Par, was ihr den Sprung in die 20 besten des Turniers ermöglichte. Dazu strich sie ein Preisgeld von knapp 8.000 US-Dollar ein. Luna qualifizierte sich 2018 erstmals für die US-Tour. 2019 nahm sie dort an elf Turnieren teil. Insgesamt hat sie in den vergangenen Jahren rund 180.000 US-Dollar an Preisgeldern verdient. Sie ist neben Nuria Iturrioz die einzige Mallorquinerin, die in der bedeutendsten Profi-Liga der Geld ihre Brötchen verdient. Iturrioz, deren Heimatclub der Golfclub Son Servera ist, muss sich für die Teilnahme in der LPGA-Tour im nächsten Jahr noch qualifizieren.