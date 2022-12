Hunderte von auf Mallorca lebenden Argentinier haben am Dienstagabend den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Finale der Fußball-WM in Katar zum Teil euphorisch gefeiert. Die selección albiceleste hatte dank einer sensationellen Vorstellung ihres Superstars Leo Messi im Halbfinale die Auswahl aus Kroatien mit 3:0 besiegt.

Nach Abpfiff der Partie wurde in den von argentinischen Emigranten frequentierten Lokalen im Zentrum von Palmas ausschweifend gefeiert. Dutzende von Anhängern versammelten sich unter anderem auf der Plaza de Tortugas, um mit Fahnen, Trommeln und Sieggesängen die Qualifikation für das Endspiel am Sonntag zu feiern. Auch in anderen Ecken der Insel, wie beispielsweise Cala Millor, feierten dort lebende Argentinier den Triumph ihrer Mannschaft in Bars und auf der Straße.

Auf den Balearen leben nach Angaben des regionalen Statistikamtes etwa 10.000 Argentinier, die große Mehrheit davon, etwa 7200, auf Mallorca. Argentinier mit spanischen oder italienischen Pässen sind ebenfalls in größerer Zahl auf den Inseln vertreten.