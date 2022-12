Seit Sonntagabend sind 47 Millionen Argentinier auf der ganzen Welt Fußball-Weltmeister, auch auf Mallorca. Nach dem Abpfiff eines der vielleicht besten WM-Endspiele aller Zeiten zwischen Argentinien und Frankreich feierten Hunderte von auf der Insel lebende Argentiniern den dritten Stern auf den Trikots ihrer Selección in euphorischer Stimmung.

Wie bereits nach dem Halbfinalsieg gegen Kroatien stürmten auch am Sonntagabend argentinische Fans die Plaza de las Tortugas in Palma, um den historischen WM-Erfolg ihrer Nationalmannschaft ausgelassen zu feiern. Dabei ließen es sich viele von ihnen nicht nehmen, im Brunnen des Platzes ein Jubelbad zu nehmen. Argentinien hatte zuvor Frankreich im WM-Endspiel im Elfmeterschießen bezwungen.

Auch in anderen Städten und Dörfern der Insel feierten die Mallorca-Argentinier den Sieg von Messi & Co. mit Auto-Corsos, Hupen und Sprechchören. Mit dem Sieg nach einem spannenden Elfmeterschießen endete letztendlich ein traumhafter Monat für die argentinischen Fans der Insel, ein Monat, der für viele von ihnen unvergessen bleiben dürfte.

Bereits am frühen Vormittag hatten zahlreiche argentinische Fans die Straßen von Palma gesäumt, um am späten Nachmittag in Bars und Lokalen einen unvergesslichen Tag zu erleben. Die Mehrheit von ihnen wird am Montag wohl weiter feiern ...