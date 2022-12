Das Stadion von Real Mallorca, das nach seiner Zeit als Visit Mallorca Estadi ab der kommenden Saison wieder einfach nur Son Moix heißen soll, wird derzeit aufwendig und in mehreren Phasen umgebaut. Ziel des Vereins ist es, "die derzeitige Arena stärker an die Bedürfnisse der Stadt sowie ihrer Bürger und Fans auszurichten". Hierzu wurden bereits die Tribünen direkt an den Rasen gerückt sowie eine neue Überdachung samt modernem Beleuchtungskonzept installiert. Das Stadion soll nach dem Umbau zudem über zwei neue Freiflächen verfügen, die derzeit zwar auf dem Gelände des Klubs, jedoch außerhalb der Fußball-Arena an sich liegen.

Die Aktionäre des mallorquinischen Fußballclubs RCD hatten unlängst eine neue Kapitalerhöhung in Höhe von 15 Millionen Euro beschlossen, um die Umgestaltung abschließen zu können. Ende November war über diese zusätzlichen finanziellen Mittel entschieden worden. Bislang wurden rund 27 Millionen Euro in die Renovierung investiert. Man will in Zukunft zum einen gegnerische Mannschaften endlich wieder zeitgemäß empfangen können und besonders für die Fans und Dauerkartenbesitzer eine wesentlich attraktivere Fußball-Atmosphäre schaffen. So soll der neue VIP-Bereich einmal aussehen. Bislang wurde die vor allem die Überdachung der Sol-Tribüne angepasst und näher an das Spielfeld herangerückt. Diese Baumaßnahmen hätten allerdings den Großteil der ursprünglichen Investitionssumme aufgebraucht. Mit der neuen Finanzspritze soll vor allem die Nordseite des Stadions modernisiert werden. Mit diesen Arbeiten ist in den vergangenen Wochen begonnen wirden. Hier entsteht zum einen die neue Tribüne der eingefleschten RCD-Fans, zum anderen ein ganz neuer Eingangsbereich vom Camí dels Reis. Es entsteht ein halbrund geschwungener Bogen, über den man ins Stadion hinenblick können wird, sowie eine neue Ladenzeile mit Fanshop, Cafés und einer Art Besucherzentrum. So wird der Besucherbereich im Norden des Stadions aussehen.