Fußballerstligist Real Mallorca hat am Dienstagabend im nordspanischen Irún 1:0 gegen Real Unión gewonnen und zieht damit in die nächste Runde des spanischen Pokalwettbewerbs Copa del Rey ein. Torschütze war Dani Rodríguez, der in der 19. Minute den einzigen Treffer der Partie erzielte.

Trotz der geringen Torausbeute zeigten die Gäste eine durchweg ansprechende Leistung und ließen kaum Chancen des Gegners zu. Für Real Mallorca endet am 30. Dezember die WM-bedingte Ligapause. Dann tritt der Inselclub auswärts gegen den FC Getafe an. Anstoß ist um 17 Uhr. Alle Infos zu den Spielen auch unter www.rcdmallorca.com.