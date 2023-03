Der spanische Fußball-Erstligist Real Mallorca hat gegen den in der Tabelle deutlich besser positionierten Verein Real Sociedad ein 1:1 herausgeholt. Im mit etwa 13.000 Zuschauern besetzten Son-Moix-Stadion gelang den Insulanern am Sonntag, nicht gegen die starken Basken aus Bilbao zu verlieren.

Durch mehrere taktisch klug getimte Auswechslungen konnte Trainer Javier Aguirre hinbekommen, dass der schon in der sechsten Minute durch ein Tor von Carlos Fernández eingetretene Rückstand wieder aufgeholt werden konnte. Nach der Pause traf der in Südkorea als Megstar geltende Kang In Lee in der 49. Minute und ließ die Zuschauer aufatmen.

Die Basken versuchten noch aufzuholen, sie schossen mehrfach aufs gegnerische Tor. Doch die Gegner konnten sich erfolgreich gegen die Nordspanier wehren, und das nicht zuletzt durch die Einwechslung des Kult-Japaners Take Kubo in der 80. Minute und durch das Hereinstürmen von Ángel in der 67. Minute.

Real Mallorca bleibt damit im Mittelfeld der Tabelle, wo das Team Platz 10 belegt. Real Sociedad befindet sich hinter dem Dreigestirn FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid auf Rang 4. Die Mannen von der Insel konnten damit verhindern, dass die Zuschauer traurig das Stadion verlassen mussten.