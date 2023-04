Fußballerstligist Real Mallorca ist auf seinem Weg zum Klassenerhalt einen Punkt weiter. Das Insel-Team um den mexikanischen Coach Javier Aguirre kam am Freitagabend in Palma zwar nicht über ein mageres 0:0-Unentschieden gegen Osasuna Pamplona heraus. Allerdings spielten die Gastgeber einem Platzverweis für Copete in zweiten Halbzeit mehr als 20 Minuten in Unterzahl.

Trainer Aguirre gab sich nach dem Abpfiff mit dem Punktgewinn zufrieden. Unberücksichtigt der ausstehenden Spiele in der Primera División liegt Real Mallorca weiterhin mit 33 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld der Tabelle. Die gute Nachricht: Für den mathematischen Klassenerhalt müsste der Inselclub in den ausbleibenden elf Liga-Begegnungen noch mindestens zehn Punkte erzielen. Das sollte also zu schaffen sein. Am Ostersonntag (9.4.) geht es für Real Mallorca nach Valldolid, dessen Team aktuell zwei Ränge vor den Abstiegsplätzen steht.