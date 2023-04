Am Samstag findet die 13. Ausgabe des „Mallorca 312”-Radrennens statt, welches als das härteste Rennen auf der Insel gilt und nach dem Palma Marathon das größte Sport-Event hinsichtlich der Teilnehmerzahl ist. Etwa 8000 Hobbyfahrer, Amateure und ehemalige Profis aus dem In- und Ausland nehmen an dem Wettbewerb teil. Drei verschieden lange Routen führen von der Playa de Muro (auf Höhe des gleichnamigen Iberostar-Hotels) im Norden durch die Tramuntana. Obwohl die Anzahl der Startplätze großzügig bemessen wurde, waren alle Plätze für das Rennen innerhalb von zehn Stunden ausgebucht.

Während des Rennens werden Straßen vor allem in der Serra de Tramuntana zeitweise gesperrt. Örtlich werden Umleitungen eingerichtet, woanders jedoch ist dies möglich, weshalb auch öffentliche Busse nicht fahren. Mehr Informationen dazu sind unter der Adresse www.mallorca312.com abrufbar. Für viele Nicht-Radler mag es schwer nachvollziehbar sein, warum die Teilnehmer sich den Strapazen aussetzen. Es gibt drei Streckendistanzen zur Auswahl, nämlich 167, 225 und 312 Kilometer. Der Start für alle drei Wettbewerbe erfolgt am Morgen um 6.30 Uhr. Teilnehmer der kürzeren Distanzen haben bis maximal 17 Uhr Zeit, um die Ziellinie zu erreichen, während die Fahrer der Königsdistanz von 312 Kilometern bis zum Sonnenuntergang Zeit haben, um die mit zahlreichen Steigungen gespickte Strecke zu bewältigen. Danach wird die Zeitmessung für alle Teilnehmer gestoppt. In den vergangenen Jahren nahmen zahlreiche ehemalige Tour-de-France-Fahrer an dem Rennen teil, darunter auch der Deutsche Jan Ullrich. Für die diesjährige Ausgabe haben sich die spanische Rennrad-Legende Alberto Contador und Oscar Freire angemeldet. Prominentester Teilnehmer im Fahrerfeld dürfte aber der auf Mallorca lebende Trainer von Fußball-Weltmeister Argentinien, Lionel Scaloni, sein, der ein ebenfalls begeisterter Hobby-Fahrer ist. Doch nicht alle blicken dem Mega-Radrennen mit Freude entgegen. So bringt das Event für viele Autofahrer Verkehrsstörungen mit sich, da auf zahlreichen Streckenabschnitten den ganzen Tag über Straßensperrungen eingerichtet werden, die bis zu einer Stunde dauern können. Davon sind auch ganze Ortschaften, durch die das Rennen verläuft, wie beispielsweise Alaró, Esporles oder Andratx betroffen. Die Geschichte des Radrennens Mallorca 312 geht zurück auf das Jahr 2010, als der erste Wettbewerb mit dem Namen „Audax Mallorca” stattfand. Bei diesem Rennen handelte es sich um ein Radmarathon-Event mit einer Strecke von 312 Kilometern, die nahezu einmal um die Insel führte. Das Ziel war es, die Strecke innerhalb von 14 Stunden zu absolvieren. Das Rennen wurde von dem britischen Veranstalter „HotChillee” ins Leben gerufen und sollte sowohl für professionelle Radsportler als auch für Amateurfahrer geeignet sein. Die erste Ausgabe war gleich ein großer Erfolg und zog mehr als 1000 Teilnehmer aus der ganzen Welt an. Im Jahr 2013 wurde das Rennen offiziell in „Mallorca 312” umbenannt und erhielt eine neue Route.