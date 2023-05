Traurige Nachricht für alle Golfer. Der traditionelle MM-Frühlings-Golfcup powered by "Minkner & Bonitz" auf der Anlage von Golf de Alcanada am Samstag (13. Mai) muss leider ausfallen. Grund dafür ist die schlechte Wetterprognose. Das staatliche Wetteramt Aemet warnt am Wochenende auf der ganzen Insel vor unwetterartigen Regenfällen, Gewitter und Hagel. Über einen möglichen Ersatztermin wird MM zeitnah informieren.