Weiterer Rückschlag für Mallorcas noch aktive Tennislegende Rafael Nadal: Aufgrund seiner Verletzung am Hüftbeuger wird der derzeit in der Weltrangliste auf Rang 13 geführte Spanier offenbar auch seine Teilnahme an den French Open in Paris (22. Mai bis 11. Juni) absagen müssen. Das will MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwochabend erfahren haben. Auf einer Pressekonferenz in seinem Trainingszentrum in Manacor wolle Nadal am Donnerstag seine Situation ausführlich der Öffentlichkeit erklären.