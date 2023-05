Mallorcas bislang erfolgreichster Vereinsspieler, der derzeit für Real Madrid auflaufende Marco Asensio, wird beim spanischen Rekordmeister seinen Vertrag nicht verlängern. Das berichtete MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit Verweis auf das Onlineportal Relevo. Demnach zieht es den 27-jährigen offensiven Mittelfeldspieler nach sieben Spielzeiten bei den "Könglichen" offenbar nach Großbritannien. Gerüchten zufolge soll vor allem der Premier-League-Klub Aston Villa an Asensio interessiert sein. Bislang bestritt der aus Calviá stammende Profi 284 Partien für Real Madrid. Dabei erzielt er 61 Tore.

Glaubt man den Gerüchten, scheitert es an den Gehaltsforderungen Asensios. In Madrid will man am derzeitigen Salär – etwa fünf Millionen Euro pro Saison – im Falle einer Vertragsverlängerung festhalten. Die finanzkräftigen Klubs der englischen Liga sind offenbar bereit, mehr für den Mallorquiner auf den Tisch zu legen. Der 27-Jährige würde Real Madrid mit einer langen Liste an gewonnenen Titeln verlassen. Mit den "Blancos" gewann er unter anderem dreimal die Champions League, vier Klub-Weltmeisterschaften, drei spanische Meisterschaften und einmal den spanischen Pokal.