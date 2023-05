Bis zur letzten Sekunde mussten die Fans von Atlético Baleares zittern. Am Ende schaffte der Drittligist aus Palma aber mit einem knappen durchaus verdienten 2:1-Auswärtssieg gegen Deportiva Logroñés den seit Wochen in Frage stehenden Klassenerhalt.

Der ATB trat mit einer offensiven Aufstellung an. Trainer Tato setzte auf ein teamorientiertes Vorgehen mit Luca de Vega und Tropi im Mittelfeld, Dani Nieto, Víctor Narro, Pastrana und Dioni in der Angriffsreihe. Die blau-weiße Mannschaft wusste, was auf dem Spiel stand. Nach einer guten ersten Halbzeit, begann Atlético Baleares nach der Halbzeitpause unvorsichtiger zu agieren. In der 83. Minute fiel der Anschlusstreffer und sorgte am Ende noch für eine nervenaufreibende Schlussphase.

Der Club um den deutschen Eigentümer Ingo Volckmann hatte sich zu Anfang der Saison noch den Aufstieg in die zweite spanische Liga zum Ziel gesetzt, musste am Ende jedoch um den Klassenerhalt zittern.