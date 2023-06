Die Fußballer von Real Mallorca beenden die Spielzeit in der Primera División auf Rang 9. Das ist die beste Platzierung seit der Saison 2009/2010. Damals landete das Team auf Platz 5. Zum Abschluss feierte die Elf einen 3:0-Erfolg gegen Rayo Vallecano. Muriqi (51.), Copete (71.) und Angel (90.+3) sorgten nach einer torlosen ersten Halbzeit für die Tore im Stadion Son Moix vor 14.521 Zuschauern. Die Fans feierten ihre Spieler, allen voran den koreanischen Mittelfeldspieler Kang In Lee.

"Es war nicht unser Ziel, Neunter zu werden, die Herausforderung bestand darin, mit fünf oder sechs Teams um den Klassenerhalt zu kämpfen, aber wir haben uns bereits vor vier oder fünf Spielen gerettet. Wir haben zehn Heimspiele gewonnen, Real Madrid sowie Atlético geschlagen und gegen Barça und Sevilla nur knapp verloren", zog Chefcoach Javier Aguirre ein positives Fazit. Der Mexikaner verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis Juni 2024. In der kommenden Spielzeit will Aguirre die Mallorquiner zwei Jahre nach dem Aufstieg weiter in der Liga etablieren.

Der Sportdirektor Pablo Ortells sowie Sergio Marty, Leiter Sportmanagement und der technische Sekretär Sergi Moya, sind jetzt gefragt, auch für die neue Saison einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, um die Entwicklung voranzutreiben. Wichtig sein wird ein Verbleib von Top-Torschütze und Publikumsliebling Muriqi. Nach 15 Treffern dürfte er das Interesse zahlungskräftiger Klubs aus dem Ausland geweckt haben.