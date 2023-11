Im Mittwochspiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Cádiz hat es für Mallorca wieder nicht gereicht: In der 14. Saisonpartie kamen die Hausherren über ein "enttäuschendes Unentschieden (1:1) nicht hinaus", wie MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" befand. Für die Inselkicker, die damit nach wie vor auf ihren zweiten Sieg warten müssen, hatte viel auf dem Spiel gestanden. Mit einem Sieg wären sie nicht nur an den Andalusiern in der Tabelle vorbeigezogen. Zwei Punkte mehr hätten auch den Abstand zu den gefährlich nahen Abstiegsrängen vergrößert. Von diesen ist das Team von Trainer Javier Aguirre gegenwärtig nur zwei Punkte entfernt.

Vor knapp 14.000 Zuschauern in Son Moix hatten die Gastgeber einen holprigen Start. Nach nur zwölf Minuten lagen sie bereits im Rückstand. Rubén Alcaraz versenkte einen direkten Freistoß aus 25 Metern im Tor der bis dato behäbigen Hausherren. Im Anschluss an die Führung plätscherte die Partie erstmal vor sich hin. Die Gäste aus Cádiz waren mit der frühen Führung sichtlich zufrieden, die Gastgeber geschockt oder unfähig, einen oder zwei Gänge zuzulegen. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Mallorca dann doch der inzwischen durchaus verdiente Ausgleich. Der ging auf das Konto von Abdón Prats, der das Leder mit einem gewaltigen Kopfstoß ins Netz beförderte. Die zweite Spielhälfte war von Bemühungen auf beiden Seiten geprägt. Mallorca bemühte sich, zwei Punkte mehr aus der Partie herauszuholen, Cádiz bemühte sich, das Unentschieden erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. So ging der Abend in Son Moix mit der bitteren Erkenntnis zu Ende, dass es einmal mehr wieder nicht zu einem Sieg gereicht hat.