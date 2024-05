Es kommt nicht alle Tage vor, dass der weltweit wohl erfolgreichste Fußballvereinstrainer, Pep Guardiola, sowie Mallorcas Tennis-Held Rafa Nadal zusammen auf dem Grün stehen, um gegeneinander Golf zu spielen. Doch tatsächlich läuft der Countdown für das Mega-Sportereignis der Spitzenklasse, das am 12. und 14. Juni in Pula Golf ausgetragen wird.

Es handelt sich hierbei um das "Battle of Stars" Event, das in Pula Golf Ressort in Son Severa mi Inselosten ausgetragen wird und zugunsten von Wohltätigkeitsorganisationen veranstaltet wird, die sich dem Kampf gegen Krankheiten wie amyotropher Lateralsklerose und Multiple Sklerose verschrieben haben.

Auch weitere Prominente aus der Welt des Sports haben bereits zugesagt und werden bei dem Event zu sehen sein, wie etwa der Tennisspieler Feliciano López, der deutsche Fußballtrainer Bernhard "Bernd" Schuster, Marcos Alonso, der norwegische Ex-Fußballer John Riise und Gerard Riquelme.

Auf dem Programm stehen auch ein Besuch in der Tennis-Akademie von Rafa Nadal sowie kulinarisch edle Degustationen im Restaurant Sa Punta und im Cap Vermell Gran Hotel in Canyamel. Am 14. Juni endet das Turnier mit einem Galadinner und einer Übergabe des Pokals an den Sieger im Restaurant Sera de Pula.