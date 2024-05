Große Freude im Mallorca Country Club: Das neueste Ehrenmitglied des in Santa Ponça gelegenen Clubs ist Fußball-Legende Lothar Matthäus. "Der Franke gilt als einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, er ist unter anderem der einzige deutsche FIFA-Weltfußballer des Jahres (1991) und hat in seiner herausragenden 20-jährigen Karriere als Nationalspieler 150 Länderspielen bestritten – mehr als jeder andere deutsche Spieler in der Geschichte", heißt es in einer Mitteilung des Country Clubs.

Und weiter: "Seine Führungsqualitäten auf dem Spielfeld waren entscheidend für unzählige Erfolge Deutschlands, als Kapitän führte er die deutsche Nationalelf 1990 zum Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft. Nach seiner Karriere als Spieler war Matthäus als Trainer tätig, heute gilt er als geschätzter und sachkundiger Fußballkommentator." Ähnliche Nachrichten Insel-Kick mit Legenden Mehr ähnliche Nachrichten Matthäus ist regelmäßiger auf Mallorca zu Gast und begeisterter Tennisfan. "Ich genieße jeden meiner Aufenthalte im Mallorca Country Club, besonders weil ich gerne Tennis spiele. Die Mischung aus Wimbledon-Atmosphäre mit gutem Wetter ist großartig. Als ehemaliger Fußballprofi habe ich natürlich eine besondere Vorliebe für Rasenplätze, daher versuche ich, jedes Mal, wenn ich kann hier zu spielen", sagte Matthäus. Club-Eigentümer Edwin Weindorfer zeigte sich geehrt, Matthäus willkommen zu heißen. "Lothars Leidenschaft für Sport im Allgemeinen und Tennis im Besonderen passen perfekt zu den Werten des Clubs. Zudem ist er ein unglaublich sympathischer und aufgeschlossener Mensch", so Weindorfer.