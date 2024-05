Der mallorquinische Tennisheld Rafael Nadal hat bei den French Open in der ersten Turnierrunde gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 verloren. Es war das erste Erstrunden-Aus beim einem French-Open-Start für Nadal. In seinem insgesamt 116. Match bei den French Open verlor der 14-malige Turniersieger sogar erst zum vierten Mal. Der Spanier wurde von den 15.000 Zuschauern auf dem Platz Philippe Chatrier trotz des bitteren Abschieds bei seinem vielleicht letzten French-Open-Auftritt im Stadion Roland Garros bejubelt wie ein Sieger.

Nadal startete nervös. Leichter Fehler beim Stopp, ein Doppelfehler und eine Rückhand ins Netz - sofort kassierte er das Break zum 0:1. Nach dem ersten Spielgewinn zum 1:2 wurde der Publikumsliebling frenetisch gefeiert, doch Zverev blieb davon unbeeindruckt und nahm Nadal ein zweites Mal den Aufschlag zum ersten Satzgewinn ab.

Nachdem Nadal im zweiten Satz zwei Breakbälle erfolgreich abgewehrt und zum 2:2 ausgeglichen hatte, heizte Nadal das Publikum an. Er sprang in die Luft und animierte die Fans zu noch mehr Stimmung. Es erzielte die erhoffte Wirkung: Euphorisiert breakte Nadal im Anschluss seinen deutschen Widersacher. Als er beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn aufschlug, brillierte jedoch wieder Zverev, der auch im Tiebreak nervenstärker war.

Zverev blieb auch cool, als Nadal im dritten Satz ein Break zum 2:0 holte. Am Ende machte sich die bessere Fitness beim Deutschen deutlich bemerkbar. Mit einem sensationellen Rückhand-Passierball holte er sich das vorentscheidende Break zum 4:3.

Alexander Zverev schaute fast schuldbewusst über das Netz zum geschlagenen Sandplatzkönig und verzichtete auf jede Jubelgeste. "Das ist heute nicht mein Moment, das ist Rafas Moment", sagte der deutsche Tennisstar und überließ dem Rekordchampion Nadal die große Bühne. "Wenn es das letzte Mal war, habe ich es genossen", sagte der 37-jährige Mallorquiner: "Für mich ist es so besonders, die Liebe der Menschen an dem Ort zu spüren, den ich am meisten liebe."

Einmal dürfte Nadal noch nach Roland Garros zurückkommen, wenn hier in der ersten Olympia-Woche das Tennisturnier der Sommerspiele von Paris stattfindet. Doch ein 20. Start bei den French Open scheint nahezu ausgeschlossen.