Mallorca hat das Fußball-Fieber gepackt! An diesem Sonntagabend steht das EM-Finale zwischen Spanien und England an, und die Insel ist bereit, ihre Nationalmannschaft zum Sieg zu schreien.

Palma wird zur Fanmeile

Das Herzstück der Feierlichkeiten ist die Plaça de la Reina in Palma. Ab 19 Uhr verwandelt sich der Platz in eine riesige Leinwand und die Stimmung wird garantiert zum Kochen gebracht. Schon eine Stunde vorher heizt ein Dj mit Musik und anderen Aktionen ein. Wer also einen guten Platz ergattern will, sollte frühzeitig kommen.

Mallorca zeigt sich auch von seiner patriotischsten Seite. Die Busse des städtischen Transportunternehmen EMT werden mit Teilen der spanischen Flagge geschmückt, und die Taxifahrer dürfen ihre Wagen in den Nationalfarben schmücken. Sogar das Schloss Bellver und das Rathaus erstrahlen in rot-gelbem Glanz – ein echter Hingucker, auch wenn man kein Fußballfan ist.

Doch Vorsicht, liebe Fußballfans! Die Feierlichkeiten haben auch ihre Schattenseiten. Ab 17 Uhr wird der Verkehr auf der Avinguda Antoni Maura, dem Borne und der Plaça de la Reina komplett zum Erliegen kommen. Auch die Avenidas Unió, Antoni Maura, Riera, Drassana, Catedral und Calatrava werden gesperrt. Wer also mit dem Auto unterwegs ist, sollte lieber die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Das städtische Busunternehmen EMT hat sich auf die besonderen Umstände eingestellt und einige Buslinien umgeleitet. Die Linien L25 und L35 werden ab 20 Uhr bis Mitternacht teilweise umgeleitet. Wer mit dem Bus unterwegs ist, sollte sich unbedingt vorab informieren, um nicht irgendwo in der Stadt stranden.

Public Viewing in den Dörfern

Nicht nur in Palma wird das Spiel übertragen. Auch in anderen Orten wie Calvià, Inca, Marratxí, Llucmajor und Bunyola werden Großbildleinwände aufgebaut. Sogar beim Reggaeton Beach Festival in Can Picafort kann man das Spiel verfolgen – eine etwas ungewöhnliche Kombination, aber hey, Fußball verbindet!

In Magaluf, der Hotspot von britischen Party-Urlaubern wird es besonders turbulent. Die örtliche Polizei und die Guardia Civil sind in Alarmbereitschaft, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Schließlich sind hier besonders viele englische Fans unterwegs.

Fazit: Mallorca ist bereit für eine unvergessliche Nacht. Ob man nun die spanischen Farben hochhält oder einfach nur die Stimmung genießen möchte – eines ist sicher: Langweilig wird es garantiert nicht. Also: Schuhe an, Trikot überziehen und ab auf die Straßen!