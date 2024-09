Real Mallorca hat am sechsten Spieltag der spanischen LaLiga EA Sports einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad eingefahren. Ein Elfmetertor von Abdón Prats in der ersten Halbzeit sicherte den Inselkickern am Dienstagabend die ersten drei Punkte im heimischen Stadion Son Moix in dieser Saison.

Die Partie begann zunächst mit einem unsicheren Mallorca, befand die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Gäste aus dem baskischen San Sebastián erspielten sich in den ersten Minuten mehrere gute Chancen. Im Laufe des Spiels fand die Heimmannschaft jedoch besser in die Partie, nicht zuletzt dank einer starken Leistung von Sergi Darder. Der Mittelfeldspieler bewegte sich mit dem Ball von der linken Seite aus mit viel Freiheit über weite Teile des Spielfeldes, was die Verteidigung von Real Sociedad vor Probleme stellte. Ähnliche Nachrichten Mats Hummels nun doch vor Wechsel zu Real Mallorca? Zum vielleicht spielentscheidenden Moment kam es laut dem Beobachter von "Ultima Hora" in der 32. Minute: Ein Verteidiger von Real Sociedad berührte bei einer Flanke von Samú Costa den Ball mit der Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelte Abdón Prats sicher zur 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit dominierte Mallorca das Spiel und ließ kaum Chancen für die Gäste zu. Zu einem zweiten Treffer reichte es aufseiten der Gastgeber aber nicht. Mallorca Trainer Jagoba Arrasate hob nach der Begegnung die Bedeutung des Pressings und des Ballbesitzes im Mittelfeld hervor. Zudem drückten Sergi mit seinem Kurzpassspiel und Robert Navarro und Mojica dem Spiel ihren Stempel auf. Real Sociedad fand über weite Strecken des Spiel kein Rezept gegen die Spielkultur der Mallorquiner. Mit diesem Sieg schob sich Real Mallorca in der Tabelle vorübergehend auf den sechsten Rang vor. Die meisten anderen Teams müssen erst in den nächsten Tagen ran. Nach fünf Spieltagen führt der FC Barcelona mit seinem neuen Trainer Hansi Flick die Liga souverän mit 15 Punkten an. Der die beiden Hauptstadtklubs Atlético Madrid und Real Madrid haben bereits vier Punkte Rückstand.