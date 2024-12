Mallorcas Elitekickern ist am Samstag ein wichtiger 1:0-Auswärtssieg bei Getafe CF gelungen. Mit dem Erfolg in dem Madrider Vorort (den einst Bernd Schuster trainierte, Anm. d. Red.) festigte das Inselteam seine komfortable Tabellenposition: 30 Punkte aus 19 Partien bedeutet, dass RCD Mallorca Weihnachten auf dem fünften Tabellenplatz feiern darf. Für Getafe geht es nach dieser Niederlage in die Kellerregion, auf Rang 16 müssen sie um den Verbleib in der höchsten spanischen Liga fürchten.

Den entscheidenden Treffer erzielte Cyle Larin per Foulelfmeter in der 53. Minute. Vorausgegangen war ein, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" befindet, unnötiges Foul des kurz zuvor eingewechselten Berrocal am kanadischen Stürmer. Die Einwechslung Berrocals für den gelbverwarnten Djené zur zweiten Halbzeit erwies sich damit als folgenschwere Entscheidung von Getafe-Trainer José Bordalás.

Dabei hatte Getafe das Spiel zunächst durchaus unter Kontrolle. Die Fast-Madrilenen kombinierten sehenswert und zwangen Mallorcas Schlussmann Dominik Greif bereits in der 5. Minute zu zwei Glanzparaden. Überraschend nahm Bordalás seinen bis dahin überaus engagierten Stürmer Bertug bereits in der 36. Minute vom Feld, was dieser mit sichtlichem Unmut quittierte.

Mallorca hatte in der ersten Halbzeit durch Darder und Asano zwei hochkarätige Chancen, scheiterte jedoch am stark reagierenden Getafe-Keeper David Soria. Nach dem Führungstreffer der Gäste erhöhte Getafe den Druck erheblich. Trotz zehn Torschüssen in der zweiten Hälfte konnte Mallorca-Keeper Greif seinen Kasten bis zum Schlusspfiff sauber halten.

Mallorca darf nun weiterhin vom Erreichen der Europa League träumen. Und, gegenwärtig stehen nur die Topclubs Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid und Athletic Bilbao vor den Inselfußballern.