Hier gehts steil nach oben: Auch auf Mallorca wird gebouldert

Mark aus Ungarn, 30 Jahre alt, hat es bei seinen Aktivitäten auf Mallorca auf den Punkt gebracht, was ihn am Klettern begeistert: „Ich tue es, um mich physisch und mental fit zu halten. Mir geht es einfach darum, Spaß zu haben.” Mark ist Gast in der Kletterhalle Es Cau in der Straße Jaume Ferran 72 in der Nähe der Stierkampfarena von Palma. Ein Fakt, der ihm hier besonders gefällt, ist, dass im Es Cau rund 20 der mehr als 100 Kletterouten an den Wänden jede Woche verändert werden.

Kletterhalle Es Cau: 700 Quadratmeter große Fläche Auf einer Fläche von 700 Quadratmetern, verteilt auf zwei Hallen, können sich Jung und Alt im Es Cau austoben. Einen Schwerpunkt bilden die hauseigenen Kletterkurse: Es gibt sie für Kinder ab dem Alter von drei Jahren, für Erwachsene ab zwölf Jahren, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene in vier Leistungsniveaus. Die Gruppen sind maximal zehn Teilnehmer groß. Die mehr als 100 unterschiedlichen Routen in der Kletterhalle Es Cau bieten für jedes Leistungsniveau die passende Schwierigkeit. Inhaber Tomeu Verger, der die Marke vor 15 Jahren gründete, bietet Sportlern die Möglichkeit, tageweise im Es Cau zu klettern, in diesem Fall kostet der Eintritt neun Euro. Daneben gibt es ein Monats-Abo für 45 Euro. Die Kurse kosten 40 Euro bei einer Stunde pro Woche und 60 Euro bei zwei Stunden pro Woche. Bouldern ist auch bei 70-Jährigen beliebt Verger berichtet von einer „großen Nachfrage”. Zu ihm kämen Leute bis zum Alter von 70 Jahren. Die meisten Kunden seien allerdings zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die Geschlechterverteilung halte sich dabei die Waage. Verger weist darauf hin, dass Klettern etwas sehr Soziales sei: „Bei uns haben sich schon viele Paare kennengelernt.” Es Cau hat von Montag bis Samstag zwischen 9 und 22 Uhr geöffnet. Kletterhalle Indoorwall: 2000 Quadratmeter Fläche Das Mallorca-Zentrum von Indoorwall hat von Montag bis Freitag zwischen 9 und 23 Uhr geöffnet und am Wochenende zwischen 10 und 20 Uhr. Es befindet sich in Palmas Gewerbegebiet Son Rossinyol in der Straße Gremi Corredors 39. Indoorwall ist eine in Barcelona ansässige Kette von insgesamt elf Zentren in Spanien. Den Mallorca-Standort gibt es seit bald drei Jahren. Das Klettern mit Seil im Indoorwall Mallorca (oben) simuliert die Situation am Berg. Die männliche als auch weibliche Jugend von Palma trifft sich an den Wänden, um gemeinsam den Tag zu verbringen (links). Das Zentrum in Palma verfügt über 2000 Quadratmeter Fläche. Eine Besonderheit hier ist, dass Sportler neben der freien Variante auch zu zweit mit Seil klettern können sowie alleine mit einer automatischen Winde. Mitgliedschaft oder Tagespass möglich Ein Tagespass im Indoorwall Mallorca kostet zwölf Euro. Dazu kommt eine Leihgebühr für Ausrüstung. Wer will, hat auch die Möglichkeit Mitglied zu werden für 48 Euro pro Monat bei einer Anmeldegebühr von 30 Euro. Das Zentrum in Palma hat laut Indoorwall-Marketing-Direktor Giol Macia 400 Mitglieder. Macia sagt: „Unsere Kunden sind zwischen 25 und 45 Jahre alt. Sie möchten Sport treiben und dabei Spaß haben. Die eine Hälfte besteht aus Männern und die andere aus Frauen. Klettern ist ein sehr sozialer Sport.” Kletterhalle In Rock In der Straße Ca na Melis 15 in Palmas Industriegebiet Son Morro gibt es mit der Kletterhalle In Rock ein drittes Angebot. Ein Tagesticket kostet hier 13,50 Euro. Monatliche Mitgliedschaften beginnen bei 70 Euro bei einem Jahr Laufzeit und 50 Euro Anmeldegebühr. In Rock hat an Werktagen zwischen 8.30 und 22.30 Uhr geöffnet und am Wochenende zwischen 10 und 20 Uhr.