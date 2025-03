Erste Etappe der beiden Öko-Rallyes in Inca erfolgreich beendet

Die erste Etappe des zweitägigen Events "Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat" wurde am vergangenen Freitag in Inca auf Mallorca erfolgreich beendet. Die beiden Wettbewerbe am 21. und 22. März um Nachhaltigkeit präsentieren die neuesten Elektro- und Hybridfahrzeuge. Bei den Rennen gewinnen jedoch nicht nur die schnellsten, sondern vor allem die umweltfreundlichsten Fahrzeuge.

Die Fahrer in den verschiedenen Kategorien müssen ihr Können am Steuer ihres Fahrzeugs unter Beweis stellen. Das Ziel ist dabei stets, effizient zu fahren, aber dabei möglichst wenig Kraftstoff zu verbrauchen. Am gestrigen Tage trafen sich trotz des schlechten Wetters die Fahrer mit ihren Vehikeln an der Plaza España in Inca ein. Von dort aus begaben sie sich auf ein Autorennen mit einer Strecke über 300 Kilometern, die nicht nur durch bekannte und schöne Orte führt, sondern die Teilnehmer vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Das ging aus einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hervor

Das beste Beispiel für die Schwierigkeiten ist die spektakuläre Nachtetappe, die die Fahrer dazu zwingt, unter besonderen Bedingungen zu fahren und ihre Konzentration bei deutlich schlechterer Sicht zu testen. Die genaue Strecke wurde übrigens erst kurz vor dem Start bekannt gegeben. Das gemeinsame Ziel war der Startpunkt der Rallye in Inca.

Der Tag endete mit der Rückkehr der Fahrer der Eco-Rallye in Inca, wo die Teilnehmer gebührend von mallorquinischen Dimonis (als Teufel verkleidete Menschen) gefeiert wurden. Zur Begrüßung gab es eine Vorführung der inseltypischen spielerischen Darbietungen von Pyrotechnik. Den Fahrern der zweiten Rallye der Inca-Ciutad stand hingegen der schwierigste Teil des Tages noch bevor: die besagte Nachtetappe.

In der Kategorie elektrische Fahrzeuge Juan Manuel Serra und Miguel Angel Verger; in der Kategorie Hybridelektroautos siegten Marcelo Torres und Joaquin Vidal und in der Kategorie Plug-in-Hybridelektroautos triumphierten Juan Carlos Alarcón und Maria del Mar Cardona.