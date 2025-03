Ganz im Sinne der E-Mobilität: Erste Etappe der Eco-Rallye Mallorca beendet

Am Freitag wurde auf Mallorca die erste Etappe der "Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat" erfolgreich abgeschlossen. Das von eMallorca Experience und dem Rathaus von Inca organisierte Event am 21. und 22. März bietet nicht nur spannende Rennen, sondern auch einen Blick auf die neuesten Elektro- und Hybridfahrzeuge. Bei dieser besonderen Rallye werden jedoch nicht nur die schnellsten, sondern vor allem die umweltfreundlichsten Fahrzeuge belohnt.

Die Teilnehmer, die sich in verschiedenen Fahrzeugkategorien messen, mussten am Freitag ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen, wobei der Fokus auf Effizienz lag – vor allem in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch. Trotz der herausfordernden Witterungsbedingungen trafen sich die Fahrer und ihre Fahrzeuge am Morgen auf der Plaza España in Inca. Von dort aus begann eine anspruchsvolle Strecke von mehr als 300 Kilometern, die durch einige der schönsten und bekanntesten Orte der Insel führte. Doch die Route war mehr als nur eine landschaftlich reizvolle Fahrt – sie stellte die Teilnehmer auch vor zusätzliche Herausforderungen.

Besonders spannend war die Nachtetappe

Besonders spannend war die spektakuläre Nachtetappe, die nicht nur mit deutlich schlechterer Sicht, sondern auch mit einer völlig unbekannten Strecke aufwartete, die erst kurz vor dem Start bekannt gegeben wurde. Diese Etappe verlangte den Fahrern höchste Konzentration und Präzision ab, da sie unter besonderen Bedingungen ihre Fahrzeugbeherrschung und Effizienz unter Beweis stellen mussten.

Der Tag endete mit einer festlichen Rückkehr der Fahrer nach Inca, wo sie von den mallorquinischen "Dimonis" – traditionell als Teufel verkleideten Menschen – gebührend gefeiert wurden. Zu Ehren der Teilnehmer gab es eine beeindruckende Vorführung von Pyrotechnik, die das Event in eine unvergessliche Erinnerung verwandelte.

In den verschiedenen Kategorien gab es spannende Siege zu verzeichnen. In der Kategorie der Elektrofahrzeuge setzten sich Juan Manuel Serra und Miguel Angel Verger durch, während Marcelo Torres und Joaquin Vidal in der Kategorie der Hybridelektroautos den ersten Platz belegten. In der Kategorie der Plug-in-Hybride triumphierten Juan Carlos Alarcón und Maria del Mar Cardona.