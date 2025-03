Unter der Mittelmeer-Sonne Kraft tanken: Fußballverein Hamburger SV für Trainingscamp auf Mallorca

Die Mannschaft von 2. Fußball-Bundesligist Hamburger SV absolviert ab diesem Sonntag bis kommenden Mittwoch ein Kurz-Trainingscamp auf Mallorca. Es findet auf der Anlage des lokalen Fußballvereins aus der höchsten spanischen Spielklasse, RCD Mallorca, statt und das Team bewohnt für die vier Tage ein Hotel im Zentrum von Palma. Mit der Maßnahme soll der Fokus auf die Schlussphase der Saison gestärkt werden, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins hieß.

"Wir wollen bewusst aus dem Trainingsalltag in Hamburg raus und uns mit intensiven und fokussierten Einheiten auf den Endspurt einstimmen sowie an zahlreichen Details arbeiten. Dazu werden wir auch bewusst viel Zeit miteinander verbringen, um als Team noch enger zusammenzurücken", erklärte Trainer Merlin Polzin das Ziel des Camps. "Wir als Trainerteam sind dem Verein sehr dankbar dafür, dass er uns diese Möglichkeit gibt", ergänzte der Coach.

Lange geplant, kurzfristig umgesetzt

Die grundsätzliche Idee eines Trainingscamps entstand bereits sehr frühzeitig. "Das Trainerteam hat uns die Idee für den Zeitraum Mitte der Rückrunde schon im Dezember vorgestellt und diese entsprechend weiterentwickelt. Mit Blick auf die bestmöglichen Bedingungen vor Ort und unter Beachtung von der Erreichbarkeit des Ziels und der Verfügbarkeit, hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben, dies kurzfristig umzusetzen", sagt der Direktor Sport Claus Costa. "Sieben Spieltage vor Schluss der Saison ist ein idealer Zeitpunkt, um noch einmal gezielt an Details zu arbeiten und die Sinne zu schärfen", so Costa.

Nach seiner Rückkehr nach Hamburg wird das Team die weitere Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Sonntagabend, 5. April, und auf den Saison-Endspurt in der Hansestadt absolvieren. In der 2. Fußball-Bundesliga steht der Hamburger SV aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, der zum Aufstieg berechtigt. Am vergangenen Freitagabend spielte der HSV 0:0 gegen Elversberg.