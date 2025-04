Fußball-Millionäre beklaut: Unbekannte stehlen Goldketten aus Umkleide von Real Mallorca

Mehrere Unbekannte sind kürzlich in die Umkleideräume der Fußballmannschaft von RCD Mallorca eingebrochen und haben von dort Wertgegenstände entwendet. In diesem Zusammenhang wurden jüngst zwei Männer in Palma festgenommen worden. Bei den gestohlenen Objekten handelt es sich um Goldketten von großem ideellen Wert.

Die Vorfälle ereigneten sich in der zurückliegenden Woche im Sportkomplex Antonio Asensio auf dem Trainingsgelände Son Bibiloni des Vereins in Palma. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Umkleideräumen und entwendeten Schmuck von mindestens drei Spielern des Profi-Teams: Pablo Maffeo, José Manuel Copete und Dominik Greif, wie die Sendung La Zona 10 des Radiosenders Fibwi berichtete. Weitere Einzelheiten in den kommenden Tagen In der Folge leitete die Nationalpolizei Ermittlungen ein, um herauszufinden, wer die Täter sind. Die Sicherheitskräfte der Anlage fanden auch einige der gestohlenen Gegenstände wieder. Von den beiden jüngst Festgenommenen wurde einer wieder freigelassen, während sich der andere noch in Haft befindet. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind noch im Gange, und in den kommenden Tagen werden weitere Einzelheiten bekanntgegeben. Der mallorquinische Fußballverein RCD Mallorca aus Palma steht aktuell auf dem 9. von 20 Tabellenplätzen der spanischen höchsten Spielklasse. Nach Schätzungen einschlägiger Quellen verdienen die betroffenen drei Spieler zwischen 210.000 und rund 1,45 Millionen Euro pro Jahr. Bei neun ausstehenden Partien in dieser Saison besteht für Real Mallorca immer noch die Chance, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.