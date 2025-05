Die besten Spots für Einsteiger und erfahrene Taucher

Mallorca gilt nicht nur als Insel der Sonnenanbeter und Wanderfreunde – auch unter Wasser hat sie einiges zu bieten. Von geschützten Buchten für Anfänger bis hin zu spektakulären Höhlensystemen und Wracks für Profis: Die Baleareninsel ist ein wahres Paradies für Taucher. Mit mehr als 30 offiziell anerkannten Tauchbasen, ganzjährig milden Wassertemperaturen und Sichtweiten bis zu 40 Metern zieht Mallorca sowohl Neulinge als auch erfahrene Abenteurer in ihren Bann. Die Tauchszene der Insel hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und bietet heute ein beeindruckendes Spektrum an Erlebnissen – von nachhaltigen Tauchgängen bis hin zu Foto-Touren unter Wasser.

Die Tauchbedingungen auf Mallorca im Überblick Die Tauchbedingungen sind auf Mallorca ideal. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 14 °C im Winter und bis zu 28 °C im Sommer. Auch im Frühjahr und Herbst ist das Tauchen gut möglich – vor allem, wenn man einen Neoprenanzug trägt. Die Unterwasserlandschaft bietet Riffe, Steilwände, Seegraswiesen und Höhlen, die Lebensraum für zahlreiche Fischarten, Oktopusse, Barrakudas und gelegentlich sogar Adlerrochen bieten. Zusätzlich überzeugt das klare Mittelmeer mit einer Sichtweite, die insbesondere im Hochsommer konkurrenzlos ist. Jahreszeit Wassertemperatur Sichtweite Geeignet für Frühling 17–20 °C 15–25 m Einsteiger, Fortgeschrittene

Sommer 25–28 °C 25–40 m Alle Level

Herbst 20–24 °C 20–30 m Fortgeschrittene

Winter 14–17 °C 10–20 m Nur erfahrene Taucher

Die besten Tauchspots für Anfänger Einsteiger profitieren auf Mallorca besonders von ruhigen Buchten mit einfachem Zugang und wenig Strömung. Hier können sie in aller Ruhe die Grundlagen lernen und erste Erfahrungen sammeln. Viele dieser Spots befinden sich in der Nähe von Städten und Dörfern, was die Logistik vereinfacht. 1. Cala Sant Vicenç (Nordwesten) Flacher Einstieg, kaum Wellengang Reiche Fauna: Seepferdchen, Oktopusse, Muränen Tauchschulen direkt vor Ort 2. Cala Figuera (Südosten) Kleine geschützte Bucht, ideal für Schnupperkurse Sichtweiten bis zu 20 m 3. Port de Sóller (Nordwestküste) Hafenbucht mit einfacher Logistik Verschiedene Tiefen und Strukturen Zudem empfiehlt sich für Anfänger die Vorbereitung mit dem richtigen Equipment. Eine umfassende Einführung in die erste Tauchausrüstung für Anfänger hilft, die passende Ausrüstung sicher auszuwählen – von Maske und Schnorchel bis zu Tarierweste und Atemregler. Empfehlenswert ist zudem ein Einführungskurs durch zertifizierte Tauchlehrer, um Vertrauen und Wissen im Umgang mit der Technik zu gewinnen. Highlights für erfahrene Taucher Wer tiefer gehen möchte – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn – findet auf Mallorca einige spektakuläre Spots, die das Herz erfahrener Taucher höherschlagen lassen. Die abwechslungsreiche Topografie bietet ideale Bedingungen für anspruchsvolle Tauchgänge. 1. Höhle von Sa Gleda (Osten) Längstes Unterwasserhöhlensystem Europas (über 13 km) Nur mit Höhlentauchzertifikat 2. Wrack der "Francesa" vor Palma Frachter in 37 m Tiefe, bewachsen mit Korallen Begegnungen mit Barrakudas und Congeraalen möglich 3. El Toro (Südwesten) Unter Naturschutz stehendes Gebiet mit reichem Fischbestand Tiefen zwischen 15 und 40 m Zusätzlich lohnenswert ist ein Tauchgang im Gebiet von Cabrera – ein geschützter Nationalpark südlich der Insel. Hier trifft man mit etwas Glück auf Zackenbarsche, Adlerrochen und gelegentlich Delfine. Für erfahrene Taucher werden auch technische Tauchgänge in größere Tiefen angeboten, etwa zu Unterwasserhöhlen oder alten Schiffswracks aus der Zeit der Weltkriege. Tauchbasen und Sicherheit Auf Mallorca gibt es mehr als 30 lizenzierte Tauchbasen, die Kurse und geführte Tauchgänge anbieten – viele davon auch auf Deutsch. Die meisten Basen sind vom VDST, SSI oder PADI zertifiziert. Sicherheitsstandards sind hoch, und Tauchgänge werden regelmäßig professionell begleitet. Notfallausrüstung, Sauerstoff und Erste-Hilfe-Sets gehören zur Standardausstattung. Einige empfehlenswerte Tauchzentren: Albatros Diving (Cala Bona) Big Blue Diving (Palma Nova) East Coast Divers Mallorca (Portocolom) Skualo Dive Center (Alcúdia und Porto Cristo) Diving Dragonera (Sant Elm) Viele dieser Basen bieten auch spezielle Programme an – z. B. Nacht- und Tieftauchgänge, Unterwasserfotografie oder Kurse für Kinder ab 10 Jahren. Wer mehrere Tauchgänge plant, kann zudem Equipment mieten und sich Komplettpakete mit Unterkunft buchen. Vorbereitung für die Anreise mit dem Auto Viele Tauchspots sind mit dem Auto gut erreichbar – ein Vorteil für Individualreisende, die flexibel bleiben wollen. Vor allem wer mit viel Ausrüstung reist, weiß die Vorteile eines eigenen Fahrzeugs zu schätzen. Wichtig ist jedoch, das Auto vor dem Tauchurlaub entsprechend vorzubereiten: Bremsen und Reifen kontrollieren Öl- und Kühlwasserstände prüfen Lichtanlage und Klimaanlage testen Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste bereitlegen Gerade die Reifen sollten vor einer längeren Tour zuverlässig sein: Laut autoteiledirekt.de müssen die Reifen ausgetauscht werden, sobald die Profiltiefe unter 1,6 mm fällt – auch bei Sommerfahrten in südliche Regionen. Sicherheit geht vor, besonders auf kurvigen Küstenstraßen. Ein Ersatzrad oder ein modernes Reifenreparaturset sollte ebenfalls mitgeführt werden. Zusätzlich empfiehlt es sich, das Navigationssystem vorab zu aktualisieren und offline-Karten auf dem Smartphone zu speichern – falls es unterwegs keinen Empfang gibt. Eine Packliste für das Auto (inkl. Ladegerät, Snacks, Trinkwasser und Papiere) hilft, nichts zu vergessen. Fazit: Mallorca ist ein Tauchparadies für alle Level Mallorca bietet ideale Bedingungen für Taucher aller Erfahrungsstufen. Anfänger finden geschützte Einstiegsplätze mit guter Infrastruktur, während Fortgeschrittene spektakuläre Höhlen, Wracks und Unterwasserlandschaften entdecken können. Die Kombination aus hervorragender Sicht, abwechslungsreichen Tauchrevieren, moderner Infrastruktur und gut geschultem Personal macht die Insel zu einem der besten Tauchreviere im Mittelmeerraum. Dank der gut ausgebauten Tauchbasen und der einfachen Erreichbarkeit vieler Spots mit dem Auto steht einem unvergesslichen Tauchurlaub nichts im Wege. Wichtig ist nur, die passende Ausrüstung zu wählen, das Auto gut vorzubereiten – und dann abzutauchen in eine faszinierende Welt unter Wasser, die mit ihrer Schönheit und Ruhe begeistert. Mallorca unter Wasser ist mindestens genauso beeindruckend wie an Land – wenn nicht sogar mehr.