Golf: "MM Golf Trophy powered by m&b 2025" gestartet

Die "MM Golf Trophy powered by m&b 2025" in Golf de Alcanada auf Mallorca ist in vollem Gange. Die 85 Teilnehmer starteten am Samstagmorgen auf die Runde. Pünktlich um 9 Uhr wurde per Rakete der Startschuss gegeben. Nach einem gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse ab 8 Uhr ging es für die Golfer dann darum, Punkte zu sammeln oder einfach nur die herrlichen Ausblicke auf der Golfanlage zu genießen.

Der Star des Tages? Das Wetter! Nachdem anfänglich die Sonne brannte, hat sich der Himmel mittlerweile zugezogen. "Das ist auch gut so, weil die Temperaturen so erträglich sind", so der Kommentar eines der Teilnehmer, die sich um ihr leibliches Wohl keine Sorgen machen müssen. Denn bereits am Halfway-House wartet auf die Sportler eine Verpflegungspause mit exquisiten Delikatessen und Getränken. Das Turnier wird vom Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz präsentiert. Nach der Runde geht es zum Essen ins Clubhaus sowie zur anschließenden Siegerehrung. Für musikalische Unterhaltung ist bei der Siegesfeier ebenfalls gesorgt. Weiterer Höhepunkt ist eine Tombola mit vielen Preisen der Sponsoren. In Summe macht das einen wunderschönen Golftag bei guter Stimmung. Der Golfplatz des Clubs de Alcanada wurde geschaffen von Hans-Peter Porsche, Enkel des Sportwagen-Pioniers Ferdinand Porsche, und den renommierten Golfplatzarchitekten Robert Trent Jones Sr. und Jr. Er befindet sich am Nordkap von Alcúdia und zählt wegen seiner idyllischen Lage und seinen atemberaubenden Ausblicken auf das Meer zu den schönsten Europas.