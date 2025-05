Von Gumppenberg und Ewaldh gewinnen MM-Frühlingscup powered by Minkner & Bonitz

Judith von Gumppenberg und Sebastian Ewaldh triumphieren beim diesjährigen MM-Frühlings-Cup powered by Minkner & Bonitz auf der traumhaften Anlage von Golf de Alcanada. Die Brutto-Sieger überzeugten auf dem perfekt gepflegten Platz mit starker Leistung in der Damen- und Herrenwertung. Judith von Gumppenberg setzte sich mit 31 Brutto-Punkten bei den Damen durch, während Sebastian Ewaldh mit 28 Brutto-Punkten die Herrenwertung für sich entschied.

Auch in den Netto-Klassen gab es starke Ergebnisse

In Netto-Klasse A (Hcp bis 16,0) gewann ebenfalls Judith von Gumppenberg mit 39 Netto-Punkten – sie sicherte sich damit gleich zwei Titel an diesem Tag. In Netto-Klasse B (Hcp 17,0–25,5) setzte sich Ingo Reeder mit 38 Netto-Punkten durch. Netto-Klasse C (Hcp über 25,5) entschied Simone Nowak mit hervorragenden 41 Netto-Punkten für sich.

Alle Sieger der Brutto-, Netto- und Sonderwertungen.

Als Preise winkten den Siegern edle Weine aus einer lokalen Bodega sowie Kunst-Unikate der HMH Galerie – eine besondere Würdigung der sportlichen Leistung mit kulturellem Anspruch. Trotz teilweise bewölktem Himmel und einem frischen Wind herrschte unter den Teilnehmern beste Stimmung – am Nachmittag setzte sich die Sonne dann endgültig durch.

Wie in den vergangenen Jahren auch hatte der sportliche Tag mit einem gemeinsamen Frühstück auf der Clubterrasse begonnen. Abgerundet wurde das Event durch ein mediterranes Abendbuffet, eine stimmungsvolle Siegerehrung sowie eine gut bestückte Scorekarten-Tombola.