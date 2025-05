Schuster und Stielike erneut auf dem Rasen: Zwei deutsche Fußballgötter beim „Battle of Stars“ auf Mallorca

Es war einmal ein deutscher Mittelfeldzauberer mit Engelslöckchen, der einst das Camp Nou in Barcelona verzauberte – und ein knochentrockener Antreiber mit Schnauzer, der von Mönchengladbach bis nach Real Madrid marschierte. Heute stehen Bernd Schuster und Uli Stielike nicht mehr im Schatten des Clásico, sondern im Sonnenlicht von Mallorca. Die beiden Ex-Nationalspieler tauschen Fußballschuhe gegen Golfschuhe und nehmen an der Battle of Stars teil – einem Turnier, bei dem der gute Zweck genauso zählt wie das Handicap.

Die „Battle of Stars" ist eine Charity-Veranstaltung mit Glamour-Garantie: Tennislegenden wie Rafa Nadal und Ana Ivanovic, Stierkämpfer wie Enrique Ponce, Modemenschen wie Liz Fanny und sogar Funktionärs-Fabelwesen wie Mateu Alemany streifen sich die Polos über. Doch unter all den schönen Menschen fallen zwei Herren besonders auf: Schuster mit barocker Sonnenbrille und einem Lächeln, das schon Cruyff zur Weißglut trieb, und Stielike mit der stoischen Miene eines Mannes, der auch beim dritten verfehlten Putt nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Vom Mittelkreis ins Mittelmeer-Paradies Bernd Schuster lebt längst in Spanien – einst als „blonder Engel" verehrt, ist er heute ein entspannter Golfvagabund mit gut geöltem Schwung und einem Faible für Tapas nach dem neunten Loch. Uli Stielike dagegen ist der Kontrast in Person: Der 70-jährige Asket mit ewiger Disziplin und leicht militärischem Auftreten gleicht einem Sportlehrer auf Exkursion. „Ich will das Loch, keine Geschichten drumherum", soll er einmal gemurmelt haben, nachdem Schuster beim Abschlag ein Anekdötchen aus Real-Zeiten zum Besten gab. Die beiden sind wie Yin und Yang, wenn sie gemeinsam zum Abschlag schreiten – ein Schauspiel, das man gesehen haben muss. Vom 11. bis 13. Juni verwandeln sich die Plätze des Pula Golf Resort und des Club de Golf Son Servera in einen Laufsteg der sportlichen Eitelkeiten – doch im Kern geht es um etwas Ernstes: Unterstützt werden die Forschung und der Kampf gegen ALS und Multiple Sklerose. Zwischen Birdie und Bunker fließt also auch Herzblut – und das macht diese Golf-Gala so besonders. Ein Turnier mit Herz, Glanz und garantiertem Gelächter Wenn Rafa Nadal mit dampfendem Schläger antritt, hat er sicher eine Siegerpose im Gepäck. Doch wenn Bernd Schuster den Ball versehentlich ins Rough befördert und Stielike danach mit deutscher Präzision zum Par chippt, geht es längst nicht mehr um Titel. Sondern um das schönste aller Spiele: jenes, bei dem man auch verlieren darf – solange man es mit Stil tut. Ob Bernd Schuster zum wiederholten Mal seine Geschichte vom 3:1 gegen Atlético erzählt oder Uli Stielike heimlich die Schlaglänge misst, um auch wirklich exakt bei 143 Metern zu landen – die Battle of Stars ist ein Fest für Nostalgiker, Golffans und alle, die sich zwischen Sportsgeist und Schabernack verlieren möchten.